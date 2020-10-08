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في سن 83.. العاهل النرويجي يخضع لجراحة قلب

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في سن 83.. العاهل النرويجي يخضع لجراحة قلب
Reuters Maxim Shemetov
العاهل النرويجي هارلد الخامس
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أكد القصر الملكي النرويجي اليوم الخميس، أن العاهل هارلد الخامس البالغ من العمر 83 عاما سيخضع الأسبوع الجاري لعملية جراحية في القلب.

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وأعلن القصر الملكي في بيان له، أن العاهل الذي تولى العرش في عام 1991 سيجري الجمعة القادم عملية استبدال صمام القلب الصناعي الذي تم زرعه في عام 2005.

وأوضح البيان أن الحديث لا يدور عن جراحة قلب مفتوح، وسيكون الملك واعيا طيلة العملية.

وكان الملك هارلد قد نقل أواخر سبتمبر إلى المستشفى بعد أن شعر بالدوخة، ما أثار تكهنات بشأن إمكانية إصابته بفيروس كورونا المستجد لكن الأطباء استبعدوا ذلك قطعيا.

المصدر: رويترز

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