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بايدن لكاميلا هاريس: لقد جعلتنا جميعا فخورين الليلة

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بايدن لكاميلا هاريس: لقد جعلتنا جميعا فخورين الليلة
AFP
مايك بينس وكاميلا هاريس
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أعرب نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، عن فخره بالمرشحة الديمقراطية لشغل منصب نائب الرئيس كاميلا هاريس.

وكتب بايدن في حسابه على موقع "تويتر"، بعد المناظرة التي جرت بين هاريس ونائب الرئيس مايك بينس: "كاميلا هاريس لقد جعلتنا جميعا فخورين الليلة".

وجرت المناظرة الانتخابية بين بينس وهاريس في مدينة سولت لايك سيتي بولاية يوتاه الأمريكية، وقد اتهمت هاريس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتهرب الضريبي ودفع 750 دولارا فقط كضرائب.

كما جرى التطرق إلى ​فيروس كورونا​ المستجد والإجراءات التي اتخذها ترامب لمنع التفشي، بالإضافة الى ​الوضع الاقتصادي​ والحرب التجارية مع ​الصين​.

المصدر: RT

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