باشينيان يدعو العالم للاعتراف باستقلال جمهورية ناغورني قره باغ المعلنة من طرف واحد

دعا رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، المجتمع الدولي إلى الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ المعلنة من طرف واحد.

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وقال باشينيان، في مقابلة مع قناة "يورونيوز"، الأربعاء: "إذا أردنا وقف الكارثة الإنسانية ومنع استمرار تصعيد النزاع، يجب على المجتمع الدولي أن يظهر حزما ويعترف باستقلال ناغورني قره باغ".

واعتبر باشينان أن الاعتراف باستقلال الجمهورية، الذي أعلنه السكان الأرمن لناغورني قره باغ عام 1991 ولا تعترف به رسميا أي دولة بما في ذلك أرمينيا، سيمثل أفضل أداة لإعادة السلام إلى المنطقة.

واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وأكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، مرارا منذ بدء هذا التصعيد أن الشرط الوحيد لقوات بلاده مقابل وقف الأعمال القتالية يتمثل في "تحرير أراضي أذربيجان المحتلة بموجب القرارات الدولية ذات الصلة"، وإعلان الجانب الأرمني جدولا زمنيا لسحب قواته من قره باغ والمناطق الـ7 المتاخمة له التي تم السيطرة عليها خلال الحرب في 1992-1994.

المصدر: وكالات