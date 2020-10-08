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ترامب: تحدثت مع جونسون وأتطلع للعمل معه في السنوات القادمة

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ترامب: تحدثت مع جونسون وأتطلع للعمل معه في السنوات القادمة
Reuters /FW1F/Frances Kerry
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مضيفا أنه يتطلع للعمل معه "لسنوات عديدة قادمة".

وكتب ترامب في تغريدة: "تحدثت للتو مع رئيس الوزراء بوريس جونسون. أنا شاكر جدا لصداقته ودعمه تزامنا مع شفائي من الفيروس الصيني. أتطلع للعمل معه لسنوات عديدة قادمة، إنه شخص عظيم".

وكان جونسون أصيب بفيروس كورونا في وقت سابق من هذه السنة وخضع للعلاج في وحدات العناية المركزة.

المصدر: RT

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