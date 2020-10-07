مقتل فنان أرمني شهير بالمعارك في قره باغ

تناقلت صفحات إخبارية أرمنية ونشطاء خبر مقتل فنان الأوبرا كيفورك هاغيان خلال المعارك الدائرة مع القوات الأذربيجانية بناغورني قره باغ.

وانضم هاغايان لفرق المتطوعين في القتال الدائر منذ قرابة ثلاثة أسابيع.

مغني الأوبرا الشهير في #ارمينيا كيفورك هاجيان شهيدا على أرض #ارتساخ (#كراباخ) بعد التحاقه بألوية الدفاع الطوعية لايقاف هجمات #اذربيجان. Posted by Sarkis Kassargian on Wednesday, 7 October 2020

يذكر أنه على خلفية تواصل القتال في منطقة قره باغ المتنازع عليها، أعلن الطرفان الأرمني والأذربيجاني عن إحراز قواتهما تقدما ميدانيا وتبادلا اتهامات جديدة بقصف مرافق مدنية.

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وأعلنت وزارة الدفاع في جمهورية قره باغ، المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا، عن شن قواتها هجوما مضادا في المحور الشمالي، مضيفة أن قواتها استعادت السيطرة خلال العملية على مرتفعات فارانغاتاغ (لولاساز).

ونشرت وزارة دفاع الجمهورية المعلنة من جانب واحد قائمة جديدة تضم أسماء 40 عسكريا أرمنيا آخرين قتلوا جراء الجولة الجديدة من النزاع، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 280 قتيلا.

كما نشرت وزارة الدفاع الأرمنية لقطات ذكرت أنها توثق لحظة تدمير مخزن وقود تابع للقوات الأذربيجانية في محور مدينة جبرائيل جنوب خط التماس، وأخرى قيل إنها تظهر تدمير مجموعة من قوات الجيش الأذربيجاني لدى محاورتها دخول جبرائيل، وما يشمل إسقاط طائرة حربية.





المصدر: وكالات