نزاع قره باغ.. الطرفان الأرمني والأذري يعلنان تقدم قواتها ويتبادلان اتهامات بقصف مرافق مدنية

على خلفية تواصل القتال في منطقة قره باغ المتنازع عليها، أعلن الطرفان الأرمني والأذربيجاني عن إحراز قواتهما تقدما ميدانيا وتبادلا اتهامات جديدة بقصف مرافق مدنية.

وأعلنت وزارة الدفاع في جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا صباح اليوم عن شن قواتها بعد ظهر يوم أمس هجوما مضادا في المحور الشمالي، مضيفة أن قواتها استعادت السيطرة خلال العملية على مرتفعات فارانغاتاغ (لولاساز).

Ինչպես արդեն ավելի վաղ հաղորդել էինք, երեկ օրվա ընթացքում ՊԲ ստորաբաժանումները շարունակել են ջախջախիչ հարվածներ հասցնել... Posted by Պաշտպանության Բանակ on Wednesday, October 7, 2020

كما نشرت وزارة الدفاع الأرمنية لقطات ذكرت أنها توثق لحظة تدمير مخزن وقود تابع للقوات الأذربيجانية في محور مدينة جبرائيل جنوب خط التماس، وأخرى قيل إنها تظهر تدمير مجموعة من قوات الجيش الأذربيجاني لدى محاورتها دخول جبرائيل، بما يشمل إسقاط طائرة حربية.

من جانبها، نفت وزارة الدفاع في أذربيجان صباح اليوم تكبدها أي خسائر في محور جبرائيل، مضيفة أن قواتها تواصل تقدمها في اتجاه جبرائيل "تحظى بالتفوق الميداني المطلق على العدو".

يتبع..