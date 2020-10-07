 
مباشر

نزاع قره باغ.. الطرفان الأرمني والأذري يعلنان تقدم قواتها ويتبادلان اتهامات بقصف مرافق مدنية

أخبار العالم

نزاع قره باغ.. الطرفان الأرمني والأذري يعلنان تقدم قواتها ويتبادلان اتهامات بقصف مرافق مدنية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ovuj

على خلفية تواصل القتال في منطقة قره باغ المتنازع عليها، أعلن الطرفان الأرمني والأذربيجاني عن إحراز قواتهما تقدما ميدانيا وتبادلا اتهامات جديدة بقصف مرافق مدنية.

وأعلنت وزارة الدفاع في جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا صباح اليوم عن شن قواتها بعد ظهر يوم أمس هجوما مضادا في المحور الشمالي، مضيفة أن قواتها استعادت السيطرة خلال العملية على مرتفعات فارانغاتاغ (لولاساز).

Ինչպես արդեն ավելի վաղ հաղորդել էինք, երեկ օրվա ընթացքում ՊԲ ստորաբաժանումները շարունակել են ջախջախիչ հարվածներ հասցնել...

Posted by Պաշտպանության Բանակ on Wednesday, October 7, 2020

كما نشرت وزارة الدفاع الأرمنية لقطات ذكرت أنها توثق لحظة تدمير مخزن وقود تابع للقوات الأذربيجانية في محور مدينة جبرائيل جنوب خط التماس، وأخرى قيل إنها تظهر تدمير مجموعة من قوات الجيش الأذربيجاني لدى محاورتها دخول جبرائيل، بما يشمل إسقاط طائرة حربية.

من جانبها، نفت وزارة الدفاع في أذربيجان صباح اليوم تكبدها أي خسائر في محور جبرائيل، مضيفة أن قواتها تواصل تقدمها في اتجاه جبرائيل "تحظى بالتفوق الميداني المطلق على العدو".

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا