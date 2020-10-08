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بريطانيا: سنعمل مع الشركاء من أجل تطبيق عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب نافالني

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بريطانيا: سنعمل مع الشركاء من أجل تطبيق عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب نافالني
Reuters
مستشفى "شاريتيه" في برلين الذي يعالج فيه ألكسي نافالني
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أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عزم لندن على العمل من أجل فرض عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين في روسيا على خلفية قضية التسميم المزعوم للمدون ألكسي نافالني.

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وقال راب اليوم الأربعاء: "سنعمل مع شركائنا الدوليين للترويج للعقوبات ضد مسؤولين روس وجميع المتورطين في هذه الجريمة وأيضا ضد من شارك في تطوير برنامج نوفيتشوك للأسلحة الكيميائية".

وأعلنت فرنسا وألمانيا في وقت سابق اليوم أنهما أعدتا حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب قضية نافالني لعرضها هذا الأسبوع على زملائهما في الاتحاد الأوروبي.

وترفض السلطات الروسية أي اتهامات موجهة إليها بأنها على صلة بتسميم نافالني المزعوم.

المصدر: إنترفاكس 


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