الأمم المتحدة: مقتل 25 شخصا بهجوم للمسلحين على قافلة نازحين شمال بوركينا فاسو

ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الأربعاء أن مسلحين قتلوا 25 نازحا في شمال بوركينا فاسو أثناء عودة قافلتهم إلى ديارهم.

وأوضحت المفوضية، في بيان استند إلى شهادة الناجين أصدرته اليوم الأربعاء، أن الهجوم وقع قرب بلدة بيسيلا ليلة 4 أكتوبر، حيث عزل المسلحون الرجال عن باقي المجموعة وأطلقوا النار عليهم فيما أخلوا سبيل النساء والأطفال.

وقالت الأمم المتحدة: "وقع الهجوم (على النازحين) بينما كانوا عائدين من بيسيلا إلى ديارهم على أمل تحسن الأوضاع الأمنية هناك".

وكانت بوركينا فاسو التي نعمت طويلا بالهدوء قد هوت في فوضى عنيفة في 2018 بعدما سعت جماعات إسلامية لبث الفتنة العرقية وقيامها بعدة هجمات.

ولقي مئات الأشخاص حتفهم في عشرات الهجمات على المدنيين هذا العام، وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص نزحوا.

المصدر: "رويترز"