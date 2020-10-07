ألمانيا وفرنسا تعدان مشروع عقوبات أوروبية إضافية ضد مسؤولين روس على خلفية قضية نافالني

أعلنت ألمانيا وفرنسا عن نيتهما تقديم اقتراحات إلى زملائهما في الاتحاد الأوروبي، بشأن فرض عقوبات إضافية ضد مسؤولين روس، في ظل قضية التسميم المزعوم للمدون الروسي أليكسي نافالني.

وأكدت وزارتا خارجية البلدين في بيان مشترك أن برلين وباريس "ستستخلصان الاستنتاجات المطلوبة وستعرضان على زملائهم الأوروبيين اقتراحات بشأن العقوبات الإضافية".

وأوضح البيان أن العقوبات المقترحة ستطال أفرادا في الدولة الروسية يعدون، بسبب دورهم الرسمي، مسؤولين عن التسميم المزعوم لنافالني، بالإضافة إلى المنظمات المنخرطة في برنامج تطوير المادة من نوع "نوفيتشوك" التي زُعم أنها استخدمت في تسميم نافالني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين اثنين قولهما إن العقوبات المقترحة الجديدة التي من المتوقع أن تعرض خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل الأسبوع الجاري ستستهدف مسؤولين في مديرية المخابرات الرئيسية الروسية.

المصدر: تاس + رويترز