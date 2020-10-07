باريس: جنيف وموسكو تستضيفان في الأيام القادمة مفاوضات بشأن قره باغ

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن جنيف وموسكو ستستضيفان في الأيام القريبة مفاوضات بشأن تسوية النزاع في منطقة قره باغ.

وأوضح لودريان، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، أن محادثات بشأن قره باغ في جنيف ستجرى يوم غد الخميس، وستليها مفاوضات في موسكو الاثنين القادم.

وأشار لودريان إلى أن فرنسا وروسيا والولايات المتحدة (بصفتها الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك الخاصة بقره باغ ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) تنظم هذه المحادثات في محاولة لإطلاق حوار بين طرفي النزاع، لافتا إلى ضرورة أن ينطلق هذا الحوار دون شروط مسبقة.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أن تركيا منخرطة في نزاع قره باغ عسكريا، محذرا من أن ذلك يهدد بخروج الصراع عن حدوده.

ويأتي ذلك على خلفية تجدد الأعمال القتالية واسعة النطاق بين أذربيجان التي تحظى بدعم تركيا وجمهورية قره باغ المعلنة غير المعترف بها والمدعومة من أرمينيا.

المصدر: رويترز