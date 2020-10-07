نتنياهو: بحثت مع بوتين الوضع في سوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أجرى اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثا خلاله قضايا إقليمية ملحة.

وذكر نتنياهو على حسابه في "تويتر" أنه ناقش هاتفيا قبل قليل مع بوتين الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ68 مسائل الأمن الإقليمي و"العدوان الإيراني" والوضع في سوريا.

שוחחתי כעת בטלפון עם נשיא רוסיה פוטין. דיברנו על הסוגיות הביטחוניות האזוריות, התוקפנות האיראנית והמצב בסוריה. החלטנו לקדם את שיתופי הפעולה בין המדינות בנושא המאבק בקורונה. בנוסף איחלתי לנשיא פוטין ברכות לרגל יום הולדתו שחל היום. ממשיכים לחזק את היחסים החשובים והטובים בינינו! — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 7, 2020

وأشار نتنياهو إلى أنه وبوتين اتفقا على تطوير التعاون بين روسيا وإسرائيل في مجال محاربة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه هنأ الرئيس الروسي بعيد ميلاده وتمنى له "الاستمرار في تعزيز العلاقات المهمة والودية بيننا".

المصدر: RT