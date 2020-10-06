بولتون: ترامب قد يغير سياسته تجاه الصين 180 درجة في حال أعيد انتخابه

توقع مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون أن يغير الرئيس دونالد ترامب سياسته تجاه الصين جذريا حال فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وقال بولتون يوم الثلاثاء في معرض رده على سؤال حول رأيه بشأن مستقبل العلاقات بين واشنطن وبكين في حال فوز ترامب في انتخابات 3 نوفمبر: "اعتقد أن ترامب يمكن أن يغير سياسته 180 درجة. خلال الأشهر الستة الماضية انتهج سياسة صارمة شملت فرض العقوبات والتعريفات الجمركية وإغلاق القنصليات الصينية. لكن إذا فاز، قد يهاتفه في اليوم التالي، (الرئيس الصيني) شي جين بينغ ليقترح العودة إلى المفاوضات حول الصفقة التجارية. ويمكن لترامب أن يقول بسهولة: أنت على حق. وقد يؤدي الأمر إلى رفع العقوبات وإزالة الحواجز التجارية واستئناف عمل القنصليات".

واعتبر بولتون أن نهج منافس ترامب في الانتخابات المقبلة الديمقراطي جو بايدن، ما تزال غامضة أيضا، وقال: "بايدن برأيي، لا يمكن التنبؤ بتصرفاته أيضا، ولكن في إطار أضيق. إنه يتحرك في اتجاه تشديد السياسة، لكن الكثير لا يزال غير معروف"، مشيرا إلى أن بايدن لم يقدم بعد خطة واضحة للعلاقات مع الصين خلال المناظرات وحملته الانتخابية.

المصدر: تاس