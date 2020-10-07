الاتفاق على "مدونة سلوك" بين طالبان والحكومة الأفغانية في الدوحة

Reuters من جلسات الحوار بين طالبان وكابل ـ أرشيف

توصلت الحكومة الأفغانية مع حركة "طالبان"، إلى "مدونة سلوك" تحدد القواعد الأساسية للمضي في محادثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة، رغم خلافات رئيسية بين الجانبين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر رسمية أن ممثلين عن الحركة ومفاوضين تدعهم الحكومة الأفغانية أحرزوا ذلك التقدم في الدوحة "بمساعدة مسؤولين أمريكيين" وقالت إن الجانبين "وضعا 19 قاعدة أساسية سيعمل المراقبون على الحفاظ عليها خلال المحادثات".

وقال المفاوض الحكومي "نادر نادري" إن النقاش بشأن القواعد والإجراءات لم يكتمل بعد وهناك أمور لا بد من الانتهاء منها وبالتالي هناك حاجة لمزيد من العمل".

بينما أكد دبلوماسي غربي وصفته الوكالة بأنه كبير، وطلب عدم نشر اسمه، أن "إرساء مدونة سلوك كان أمرا حاسما للغاية لأنه يثبت أن كلا الجانبان يرغبان في استمرار المحادثات حتى رغم أننا نرى العنف لم يتراجع على الأرض".

وقال مصدران إنه من المتوقع أن تستمر على هامش المفاوضات الرئيسية جهود حل الخلافات بشأن نظام التشريع الإسلامي، إضافة إلى مسألة الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان في فبراير لسحب قواتها، وفيما إذا كان سيمثل أساس محادثات السلام.

وقالت المصادر المشاركة في عملية السلام إن التقدم المحرز حديثا جاء خلال رحلة قام بها الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وعقد غني محادثات مع ثلاثة زعماء قطريين، وكذلك مع المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد وقائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان الجنرال أوستن ميلر.

المصدر: رويترز