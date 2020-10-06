تركيا تسجل 1511 إصابة جديدة بكورونا

أحصت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، 1511 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة ناجمة عنه.

وحسب الأرقام التي قدمتها الوزارة اليوم، ارتفع عدد المصابين بالفيروس ليبلغ 327557 شخصا، توفي منهم 8553، وتعافى 287599 مريضا بعد تسجيل 1229 حالة شفاء جديدة.

وفي اليوم السابق كان عدد الإصابات الجديدة في البلاد 1603 حالات.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجة، الجمعة الماضي، عن اشتداد جائحة كورونا في البلاد، مؤكدا أن تركيا تعيش الآن "الذروة الثانية للموجة الأولى من الوباء".

المصدر: وكالات