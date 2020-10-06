"تويتر" يوسم تغريدة لترامب بشأن الإنفلونزا وكورونا بإشارة "قد تكون مضللة"

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية جائحة كورونا مجددا وقارنها بالإنفلونزا في تغريدة اليوم الثلاثاء، لكن شركة "تويتر" ردت بوسم تحذيري لتغريدته.

وكتب ترامب عب تغريدة: "موسم الإنفلونزا على الأبواب! كثيرون يموتون بسبب الإنفلونزا كل عام، في بعض الأحيان أكثر من 100 ألف، على الرغم من توفر اللقاح. هل ستغلقون بلادنا؟ لا، تعلمنا كيف نتعايش معها، تماما كما نتعلم التعايش مع كوفيد، الذي يكون لدى معظم السكان أقل فتكا بكثير".

وقال موقع "تويتر" في شارته التحذيرية إن المنشور يتضمن معلومات يُحتمل أن تكون مضللة.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية أن شركة "فيسبوك" حذفت منشورا مماثلا لترامب في وقت سابق اليوم.

وجاءت التغريدة بعد ساعات من خروج ترامب من مركز "والتر ريد" الطبي العسكري في بيثيسدا بولاية ماريلاند.

وتفيد تقديرات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الإنفلونزا تسببت في وفاة 22 ألف شخص خلال موسم 2019-2020.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

المصدر: "رويترز"