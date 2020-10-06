ترامب: أنا بخير وأتطلع لمناظرة بايدن يوم 15 أكتوبر في ميامي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بعد خروجه من المستشفى "على ما يرام"، مضيفا أنه يتطلع لمناظرة المرشح الديمقراطي جو بايدن يوم 15 أكتوبر في ميامي.

وقال ترامب في تغريدتين: "أنا بأفضل حال"، مضيفا "أتطلع للمناظرة التي ستنعقد مساء خميس الخامس عشر من أكتوبر في ميامي. ستكون عظيمة!".

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

وكان ترامب قد خرج الاثنين من مستشفى في ضواحي واشنطن، حيث عولج لمدة ثلاثة أيام بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا، وعاد لتلقي مزيد من العلاج في البيت الأبيض، الذي يعد منزلا لرئيس الولايات المتحدة ومقر إقامته الرسمية ومكان عمله.

المصدر: RT