 
مباشر

ترامب: أنا بخير وأتطلع لمناظرة بايدن يوم 15 أكتوبر في ميامي

أخبار العالم

ترامب: أنا بخير وأتطلع لمناظرة بايدن يوم 15 أكتوبر في ميامي
Reuters /FW1F/Will Dunham
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ovpu

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بعد خروجه من المستشفى "على ما يرام"، مضيفا أنه يتطلع لمناظرة المرشح الديمقراطي جو بايدن يوم 15 أكتوبر في ميامي.

وقال ترامب في تغريدتين: "أنا بأفضل حال"، مضيفا "أتطلع للمناظرة التي ستنعقد مساء خميس الخامس عشر من أكتوبر في ميامي. ستكون عظيمة!".

وكان ترامب قد خرج الاثنين من مستشفى في ضواحي واشنطن، حيث عولج لمدة ثلاثة أيام بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا، وعاد لتلقي مزيد من العلاج في البيت الأبيض، الذي يعد منزلا لرئيس الولايات المتحدة ومقر إقامته الرسمية ومكان عمله.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا