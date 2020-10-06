طهران تدعو أرمينيا للانسحاب من أراضي أذربيجان "المحتلة"

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن بلاده تؤكد على "وحدة الأراضي الأذربيجانية وضرورة الانسحاب من أراضي أذربيجان المحتلة".

إقرأ المزيد

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: "إيران تبحث مع أذربيجان وأرمينيا مقترحا لوقف الحرب، ونرحب بأي مبادرة أخرى.. نؤكد على وحدة الأراضي الأذربيجانية وضرورة الانسحاب من أراضي أذربيجان المحتلة.. قره باغ ملك لأذربيجان".

وشدد المتحدث على أن "تدخل أي طرف ثالث في النزاع الأرمني الأذربيجاني في قره باغ غير بناء، وستكون له عواقب وخيمة".

وأوضح المتحدث أن الحل في قره باغ ليس عسكريا، وأكد: "نشعر بالقلق على أرواح مواطنينا في المناطق الحدودية.. ندعو إلى السلام في قره باغ ولن نتحمل أي انتهاك للأراضي الإيرانية، حتى ولو كان غير متعمد.. لن نسكت في حال تواصل سقوط القذائف على الأراضي الإيرانية وكل الخيارات مطروحة".

وتابع المتحدث قائلا: "ندعو أذربيجان وأرمينيا إلى وقف العنف وإراقة الدماء وتطبيق القانون الدولي حول قره باغ عن طريق التفاوض والدبلوماسية.. الحرب في قره باغ لن تحقق أي نتائج وطهران مستعدة لتقديم المساعدة لإحلال وقف عاجل لإطلاق النار والعمل على الحل السياسي".

المصدر: RT