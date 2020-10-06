بيلوسي تحذر ترامب من "تسييس" جائحة كورونا

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الرئيس دونالد ترامب ليس لديه ما يبرر إعلان نجاحه في التصدي لفيروس كورونا في البلاد، لافتة إلى أن سياساته "عرضت الأمريكيين للخطر".

وأضافت: "عليه ألا يتعامل مع الأمر سياسيا حتى يبدو وكأنه تغلب على الفيروس لأن لديه سياسات جيدة، فهو (ترامب) في حقيقة الأمر مدمر وخطير للغاية على البلاد".

وأوضحت بيلوسي في حديثها مع شبكة "إم إس إن بي سي" أنها تأمل بأن يكون الأطباء هم من اتخذوا قرار خروج ترامب من المستشفى.

وأشارت إلى أن بروتوكول اختبار الكشف عن كورونا في البيت الأبيض، حيث أصيب العديد من مساعدي ترامب بالمرض، "غير ناجح على ما يبدو".

وحث ترامب قبل مغادرته المستشفى اليوم الاثنين الناس على عدم الخوف من المرض الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء العالم وتسبب في دمار اقتصادي واجتماعي.

المصدر: "رويترز"