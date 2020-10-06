أردوغان لستولتنبيرغ: ندعم مبادرة الناتو حول شرق المتوسط رغم سلوك اليونان السلبي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقاء مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، دعمه لمبادرة الحلف لفض الحوادث بين تركيا واليونان شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأجرى أردوغان، الاثنين، لقاء مع ستولتنبيرغ في أنقرة، حيث تناول الجانبان، حسب بيان للرئاسة التركية، العلاقات بين تركيا والحلف والتطورات الإقليمية وعلى رأسها شرق المتوسط وليبيا وسوريا.

وحسب البيان، أكد أردوغان دعمه "منذ البداية" لمبادرة الناتو للحد من مخاطر وقوع الحوادث في شرق المتوسط بين العناصر العسكرية التركية واليونانية "رغم السلوك السلبي لليونان".

من جهة أخرى، أشار أردوغان إلى أن "تركيا تواجه بمفردها تقريبا أزمة اللاجئين باسم أمن واستقرار أوروبا والمنطقة برمتها"، وهي "الدولة الوحيدة في الحلف التي تبذل جهودا صادقة لإعادة تأسيس التوازن في ليبيا".

وأضاف أن تركيا كما ترعى حقوقها ومصالحها تراعي حقوق ومصالح حلفائها، وتنتظر من بقية أعضاء الحلفاء إبداء نفس الحساسية.

وشدد على أن بعض الحلفاء في الناتو "يسممون التضامن داخل الحلف" بتعاونهم مع تنظيم "وحدات حماية الشعب" الكردية وحمايتهم لمنظمة غولن، لافتا إلى ضرورة إظهار الناتو تضامنا ملموسا مع تركيا.

المصدر: "الأناضول"