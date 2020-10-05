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"هل ستكون ناشرا كبيرا للعدوى؟".. ترامب يتجاهل أسئلة الصحفيين عند مغادرته المركز الطبي

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Reuters JONATHAN ERNST
الرئيسي الأمريكي، دونالد ترامب، يغادر مركز وولتر ريد الطبي العسكري، حيث تلقى علاجا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليعود إلى البيت الأبيض.
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تجاهل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أسئلة الصحفيين له خلال مغادرته مساء الاثنين، مركز "وولتر ريد" العسكري الطبي حيث تلقى العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

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واحتشد صحفيون أمام المركز الطبي الواقع في مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند حينما توجه ترامب مرتديا كمامة طبية إلى سيارة ليموزين نقلته إلى مروحية خاصة في رحلة قصيرة إلى البيت الأبيض.

ومن بين الأسئلة التي تم طرحها: "سيدي الرئيس، كم موظف تم اختباره؟ كم عدد المصابين بالفيروس في البيت الأبيض؟ هل ستكون ناشرا كبيرا للعدوى؟".

وامتنع الرئيس الأمريكي عن تقديم أي رد على أسئلة، مكتفيا بالقول: "شكرا جزيلا لكم".

المصدر: RT

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