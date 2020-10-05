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بايدن يواصل حملته وينتقد استخفاف ترامب بكورونا

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بايدن يواصل حملته وينتقد استخفاف ترامب بكورونا
Reuters SAV
المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب
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وجه جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية انتقادات لمنافسه الرئيس دونالد ترامب بسبب تقليله من خطورة فيروس كورونا المستجد على الرغم من إصابته به.

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وجاءت تصريحات بايدن تزامنا مع إعلان ترامب أنه سيغادر المستشفى العسكري الذي يتلقى فيه العلاج من "كوفيد-19" لليوم الثالث.

وقال بايدن خلال خطاب في إطار حملته الانتخابية في منطقة ليتل هافانا في ميامي: "الآن وهو منشغل بنشر تغريدات لحملته الانتخابية. أطلب منه أن يفعل الآتي: استمع للعلماء... ادعم استخدام الكمامات".

وجعل بايدن من طريقة تعامل ترامب مع الجائحة محورا أساسيا لحملته الانتخابية. وتمنى للرئيس الشفاء لكنه قال إن إصابة ترامب بالمرض تعيد التأكيد على الحاجة لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد.

المصدر: "رويترز"

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