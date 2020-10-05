مالي تفرج عن أكثر من 100 متشدد

أعلنت مصادر أمنية وبرلمانية في مالي يوم الاثنين، أن السلطات أفرجت خلال نهاية الأسبوع الماضي عن أكثر من 100 متشدد ممن أدينوا أو يشتبه بهم.

وأفادت المصادر بأن عملية الإفراج تمت في إطار مفاوضات تجري من أجل إطلاق سراح الزعيم السابق للمعارضة سومايلا سيسي، وعاملة الإغاثة الفرنسية صوفي بيترونين المحتجزين لدى المتشددين.

وأكد مسؤول في الأجهزة الأمنية أنه تم إطلاق سراح السجناء في منطقة نيونو (وسط) ومنطقة تساليت (شمال) حيث تم نقلهم جوا.

وقال أحد المسؤولين المشرفين على الوساطة لوكالة الأنباء الفرنسية: "في سياق المفاوضات من أجل التوصل إلى إطلاق سراح سومايلا سيسيه وصوفي بيترونين، تم الإفراج عن أكثر من 100 سجين من الجهاديين في عطلة نهاية الأسبوع على الأراضي المالية".

وأكد نائب في تساليت فضل عدم الكشف عن هويته وصول "أعداد كبيرة من السجناء الجهاديين" بالطائرة يوم الأحد وإطلاق سراحهم.

واختطفت صوفي بيترونين في 24 ديسمبر 2016، من قبل مسلحين في غاو (شمال مالي)، وبدت في آخر شريط مصور ظهرت فيه في منتصف يونيو 2018 مرهقة ووجهها هزيل، وناشدت فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتدخل.

أما سومايلا سيسي، الذي حل ثانيا ثلاث مرات في الانتخابات الرئاسية، فقد اختطف في 25 مارس أثناء حملته الانتخابية للانتخابات التشريعية في معقله الانتخابي في نيافونكي، في منطقة تمبكتو (شمال غرب).

المصدر: أ ف ب