مقتل دبلوماسي أمريكي في المكسيك

قال السفير الأمريكي لدى المكسيك كريستوفر لانداو، يوم السبت، إن مسؤولا قنصليا أمريكيا قتل في المكسيك.

وكتب لانداو في تغريدة عبر "تويتر" إن المسؤولين علموا بمقتل المسؤول في الأول أكتوبر.

وأضاف: "القنصلية العامة للولايات المتحدة في تيخوانا وكامل البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة بالمكسيك في حداد على فقدان أحد مسؤوليها".

وتابع قائلا: "نقدم خالص تعازينا لأحبائه وسنعمل مع سلطات إنفاذ القانون حتى تحقيق العدالة له وعائلته".

2/2 El trabajo de Edgar Flores Santos avanzó la seguridad alimentaria en 🇲🇽 y 🇺🇸, y estamos agradecidos por su servicio. Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos y trabajaremos con las fuerzas del orden hasta que él y su familia reciban justicia. 🙏 — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) October 3, 2020

المصدر: RT + "تويتر"