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مقتل دبلوماسي أمريكي في المكسيك

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مقتل دبلوماسي أمريكي في المكسيك
RT / mx.usembassy.gov
مقتل دبلوماسي أمريكي في المكسيك
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قال السفير الأمريكي لدى المكسيك كريستوفر لانداو، يوم السبت، إن مسؤولا قنصليا أمريكيا قتل في المكسيك.

وكتب لانداو في تغريدة عبر "تويتر" إن المسؤولين علموا بمقتل المسؤول في الأول أكتوبر.

وأضاف: "القنصلية العامة للولايات المتحدة في تيخوانا وكامل البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة بالمكسيك في حداد على فقدان أحد مسؤوليها".

وتابع قائلا: "نقدم خالص تعازينا لأحبائه وسنعمل مع سلطات إنفاذ القانون حتى تحقيق العدالة له وعائلته".

المصدر: RT + "تويتر"

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