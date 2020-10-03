البرازيل تسجل 26310 إصابات و599 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت البرازيل، مساء السبت، عن تسجليها 26310 إصابات و599 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 26310، مقابل 33431 في إحصائية الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 4906833 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 599 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقابل 708 حالات في بيانات الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 145987 حالة.

ومن الجدير بالذكر مع ذلك أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد تراجعا في البرازيل دوما في يومي نهاية الأسبوع نظرا لتقليص عدد الفحوص ولأسباب بيروقراطية.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وانخفضت حصيلة الإصابات والوفيات اليومية في البرازيل بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة لكن المتخصصين في مجال الصحة يراقبون مدنا بعينها تحسبا للموجة الثانية المحتملة.

المصدر: وكالات