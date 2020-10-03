مصدر: بعض المؤشرات الحيوية لصحة ترامب كانت مقلقة جدا

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن بعض المؤشرات الحيوية للحالة الصحية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي أصيب بفيروس كورونا، كانت "مقلقة للغاية" خلال اليوم الماضي.

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وقال المصدر في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن "بعض المؤشرات الحيوية لترامب خلال الساعات الـ24 الماضية كانت مقلقة للغاية والساعات الـ48 القادمة ستكون حاسمة فيما يتصل بعلاجه".

وأضاف "المصدر المطلع"، الذي تحدث لعدة وسائل إعلام شريطة عدم الكشف عن هويته، حسبما نقلته "رويترز"، أن ترامب "لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي".

وهذا التقدير يتناقض مع ما قاله في وقت سابق من السبت الفريق الطبي للبيت الأبيض، حيث صرح بأن ترامب ليس تحت جهاز التنفس الاصطناعي وأن حالته الصحية مستقرة ومعنوياته مرتفعة، مشددا على أن وضع الرئيس الصحي جيد.

وقال الفريق الطبي إن "الرئيس يحصل على عناية مركزة"، مضيفا: "نراقب حالته الصحية بشكل مكثف لمنع حصول مضاعفات".

وأعلن ترامب، الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.

وأفادت مصادر عدة بأن ترامب يعاني من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.

المصدر: "رويترز" + وكالات