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بالفيديو.. تعرض صحفيين أتراك للقصف الأرمني في أذربيجان

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بالفيديو.. تعرض صحفيين أتراك للقصف الأرمني في أذربيجان
Reuters Aziz Karimov
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تعرضت مجموعة من الصحفيين الأتراك اليوم السبت للقصف من قبل القوات الأرمنية في مقاطعة تارتار بأذربيجان قرب خط التماس في منطقة قره باغ المتنازع عليها مع أرمينيا.

وأفادت شبكة TRT الإعلامية التركية بأن "قذائف مدفعية سقطت على مقربة من صحفيين منتمين إليها وإلى شبكة IHA التلفزيونية ووكالة الأناضول، أثناء تغطيتهم حجم الدمار في الأماكن السكنية المتضررة بالقصف الأرمني".

ولم يؤد الحادث إلى وقوع إصابات بين الصحفيين.

ونشرت "الأناضول" فيديو وثق لحظة الحادث.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعرض لها صحفيون أجانب للقصف خلال جولة التصعيد الأخيرة في قره باغ، سبق أن أصيب أربعة صحفيين منهم مراسلان لصحيفة "لوموند" الفرنسية بالقصف من قبل أذربيجان.

المصدر: تي أر تي + الأناضول

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