"مستخلصة دروس حرب لبنان".. إسرائيل بصدد تسلم سفن حربية من الجيل الجديد

أكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن الجيش الإسرائيلي، بعد تأجيل سببته جائحة فيروس كورونا، سيحصل قريبا على كورفيتات حربية من الجيل الجديد ستزيد من قدرات قواته البحرية في مواجهة "حزب الله".

وأفادت الوكالة في تقرير نشرته اليوم السبت بأن أول سفينة صاروخية ألمانية الصنع ضمن ما يسمى "مشروع الدرع" (Project Magen) من المقرر أن تصل إسرائيل أوائل ديسمبر، وستليها ثلاثة كورفيتات مماثلة من طراز "ساعر 6" في غضون العامين القادمين.

ونقلت الوكالة عن قائد العمليات البحرية في الجيش الإسرائيلي، عيال هاريل، وصفه السفن الجديدة، خلال زيارة إلى حقل ليفياثان للغاز، بأنها "أكبر وأحدث وأسرع وأفضل".

من جانبه، أشار القائد في البحرية الإسرائيلية، إيتان باز، حسب وكالة، إلى أن السفن الجديدة ستحدث أسطول سابقاتها من طراز "ساعر 5" التي يبلغ عمرها نحو ثلاثة عقود، لافتا إلى أن سفن "ساعر 6" مزودة برادارات ومنظومات إلكترونية مختلفة أحدث وأقوى.

وأكد الضابط أن السفينة الأولى التي تحمل تسمية INS Magen كان من المقرر أصلا أن تصل إسرائيل في أغسطس لكن هذا الموعد أرجئ بسبب جائحة كورونا.

ويبلغ طول السفينة من نوع "ساعر 6" 90 مترا، وهي مزودة بمنظومات دفاعية صاروخية مضادة للطائرات والسفن وطوربيدات بالإضافة إلى مهبط متطور لأحدث طائرات هجومية إسرائيلية.

وأكد باز أن الصفقة بقيمة 430 مليون يورو (480 مليون دولار في ذلك الحين، تغطي الحكومة الألمانية نحو ربع هذه القيمة على حسابها) أبرمت في عام 2015 بسبب مخاوف إسرائيل من ترسانة "حزب الله" الصاروخية، قائلا إن تل أبيب "استخلصت الدروس" من حرب لبنان 2006.

ومن المتوقع أن تدخل السفينة الجديدة الخدمة فورا في صفوف البحرية الإسرائيلية كي تكون في مقدمة جهود إسرائيل "لحماية منطقتها الاقتصادية الخالصة".

المصدر: أسوشيتد برس