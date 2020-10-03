بعد تحويله إلى مسجد.. آيا صوفيا يستقبل 1.5 مليون زائر منذ يوليو

استقبل معلم آيا صوفيا التاريخي في اسطنبول، منذ يوليو الماضي، قرابة مليون ونصف المليون زائر، وذلك عقب تحويله إلى مسجد.

وقال مفتي إسطنبول، محمد أمين ماشالي، إن "آيا صوفيا استقبل أكثر من 1.5 مليون زائر، منذ إعادته مسجدا أواخر يوليو الماضي"، لافتا إلى أن "مسجد آيا صوفيا يحظى بإقبال كبير من المواطنين من كافة أرجاء البلاد، والسياح الأجانب، طوال الأسبوع، وخاصة الجمعة وأيام العطل".

وأضاف أن "متوسط عدد زوار المسجد في أيام الأسبوع العادية نحو 15 ألفا، فيما يراوح العدد في أيام الجمعة، ونهاية الأسبوع بين 25 و30 ألفا".

وفي 24 يوليو الماضي، أقيمت صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا الكبير لأول مرة منذ 86 عاما من تحويله إلى متحف، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعدد كبير من المسؤولين الأتراك.

ويقع "آيا صوفيا" في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، واستخدم مسجدا لمدة 481 عاما، بعد أن كان كنيسة في الدولة البيزنطية، وتم تحويله إلى متحف في عام 1934، وفي أواخر يوليو الماضي قررت السلطات التركية إعادة تحويله ثانية إلى مسجد، وهو يعد من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

المصدر: RT