المفوضية الأوروبية تشيد بلاجئة سورية في إيرلندا

أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمام البرلمان الأوروبي، باللاجئة السورية سعاد الشلح، التي قدمت إلى أوروبا منذ 3 سنوات، وتفوقت بالثانوية العامة في إيرلندا.

وقالت أورسولا: "أفكر في اللاجئة السورية سعاد الشلح التي قدمت لأوروبا، وهي تحلم بأن تصبح طبيبة، وفي غضون ثلاث سنوات حصلت على منحة لدراسة الطب".

وحققت الشابة السورية اللاجئة سعاد الشلح ( 18 عاما) حلمها بدراسة الطب في إيرلندا من خلال منحة قدمتها لها الكلية الملكية للجراحين، وذلك بعد ثلاث سنوات من وصولها أيرلندا، وتفوقها في شهادة الثانوية العامة، الأمر الذي جعلها محط اهتمام المفوضية الأوروبية التي نشرت قصة نجاحها عبر حسابها على فيسبوك.

وظهرت سعاد الشلح من خلال فيديو وهي تتحدث عن شعورها بعد رؤيتها حديث رئيسة المفوضية الأوروبية عنها، حيث قالت، "عندما ذكرتني الرئيسة أوروسولا في خطابها كنت متفاجئة وشعرت بالامتنان بأن يتم ذكري من قبل أقوى شخص في أوروبا، لقد كانت تلك اللحظة أسعد لحظات حياتي"، مشيرة إلى أنها تريد دراسة الطب لمساعدة الآخرين.

وذكرت سعاد، أنها في بداية قدومها لإيرلندا كان كل شيء غريبا بالنسبة لها، ولكن تعرفت على الكثير من الناس الذين جعلوها تشعر بأن ايرلندا وطنها، وأصبح لديها الكثير من الأصدقاء في المدرسة والكلية.

وجاء في بيان المفوضية الأوروبية بحسابها على الفيسبوك، أنه "من خلال ميثاقنا الجديد بشأن الهجرة واللجوء، نريد أن نمنح الأشخاص الذين لديهم الحق في البقاء ولبناء مستقبل أفضل في أوروبا، وهم لديهم مستقبل يبنونه، ولدينا دور حيوي نلعبه".

قصة نجاح الشابة سعاد الشلح واحدة من مئات قصص نجاح السوريين في الخارج الذين أثبتوا أنهم أشخاص فاعلون وإيجابيون وأنهم قادرون على تحقيق إنجازات مهمة.

المصدر: وكالات