بولسونارو يتمنى لترامب الشفاء العاجل

تمنى الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو "الشفاء" العاجل" لنظيره الأمريكي دونالد ترامب تزامنا مع توجه الأخير إلى مشفى عسكري، حيث سيتلقى العلاج من فيروس كورونا.

وكتب بولسونارو في موقع "فيسبوك"، يوم الجمعة: "أتمنى الشفاء العاجل لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا".

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وأضاف: "مع الإيمان بالرب، إنهما سيتعافيان قريبا ولن يؤثر ذلك على إدارة البلاد وحملة إعادة الانتخاب".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وجدير بالذكر أن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو تعرض للإصابة بفيروس كورونا أيضا في يوليو الماضي.

المصدر: رويترز