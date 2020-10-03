 
مباشر

البيت الأبيض يؤكد أن إعلان إصابة ترامب بكورونا "جاء بعد ساعة من معرفة نتيجة الفحص"

أخبار العالم

البيت الأبيض يؤكد أن إعلان إصابة ترامب بكورونا
Reuters /FW1F/Paul Simao
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ouvi

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني اليوم الجمعة أن يكون هناك أي تأخير في الإعلان عن إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد
ترامب ثاني رئيس أمريكي يصاب بفيروس خطير خلال جائحة.. فمن سبقه؟
ترامب ثاني رئيس أمريكي يصاب بفيروس خطير خلال جائحة.. فمن سبقه؟

وأشارت خلال مؤتمر إلى أن ترامب تلقى نتيجته الإيجابية ليل الخميس، و"في غضون ساعة، أعلنا تلك المعلومات للشعب الأمريكي".

وتابعت: "يمكن القول إنكم سترون الرئيس وتسمعون منه مع مضيه في جدول أعماله... نبحث عددا من الوسائل المختلفة لفعل ذلك، لكنه يريد التحدث إلى الشعب الأمريكي".

وأكدت ماكيناني وضع نظام لتعقب المخالطين في البيت الأبيض على الفور بعدما تأكدت إصابة هوب هيكس مساعدة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا.

وأضافت "على الفور بدأ تعقب المخالطين وتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا