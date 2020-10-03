إثيوبيا توجه تهما بالإرهاب ضد 4 أشخاص في قضية مقتل مغن شهير

قال متحدث باسم المدعي العام في إثيوبيا إن السلطات وجهت يوم الجمعة اتهامات بالإرهاب ضد 4 يشتبه في ضلوعهم في قتل مغن سياسي شهير أثارت وفاته احتجاجات أسفرت عن مقتل 178 شخصا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية أن الأفراد الذين اتهموا بالإرهاب كانوا يعملون مع مشتبه بهم آخرين ما زالوا في حالة سراح، لاغتيال شخصيات بارزة لخلق حالة من الفوضى والإطاحة بالحكومة.

جدير بالذكر أن أحداث العنف استمرت على مدى أيام في أديس أبابا ومنطقة أوروميا المحيطة بها بعد اغتيال هاشالو هونديسا، وهو مغن له مكانة بين أبناء أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، في يونيو الماضي.

وألقت السلطات القبض على أكثر من تسعة آلاف شخص بعد هذه الاحتجاجات منهم صحفيون وسياسيون وناشطون.

وفي الأسبوع الماضي وجهت اتهامات لألفي شخص على صلة بأحداث العنف.

ومن بين هؤلاء المعارض السياسي وقطب الإعلام البارز جوهر محمد المنتمي لعرق الأورومو والذي وجهت له اتهامات بانتهاك قوانين مكافحة الإرهاب والاتصالات والأسلحة النارية.

المصدر: "رويترز"