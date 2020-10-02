البيت الأبيض: ترامب يعاني من أعراض خفيفة وسيستمر في أداء مهامه

أكد كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، أن الرئيس دونالد ترامب يعاني من أعراض إصابة خفيفة بفيروس كورونا المستجد ويواصل أداء مهامه من العزل رغم المرض.

وأعرب ميدوز في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الجمعة عن تفاؤله إزاء حالة ترامب وقرينته ميلانيا رغم تشخيص إصابتهما بالوباء، قائلا إنهما لا يزالان في حالة معنوية جيدة ويتابع الطبيب حالتهما الصحية.

وطمأن كبير موظفي البيت الأبيض مواطني البلاد بالقول: "بإمكان الشعب الأمريكي أن يكون متأكدا من أنه يملك رئيسا لا يزال وسيستمر في أداء مهامه، وأنا متفائل بأنه سيتماثل للشفاء قريبا".

وأشار ميدوز إلى أن جميع الموظفين الرئيسيين في البيت الأبيض خضعوا لفحص كورونا مجددا، في ظل إصابة الرئيس والسيدة الأولى، وثبت عدم إصابتهم بالعدوى.

وكان مسؤولون في البيت الأبيض قد أكدوا لأكبر وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى أن أعراض الإصابة التي يعاني منها ترامب تشبه ما يظهر عند الإصابة بالزكام.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر مطلع قوله إن ترامب شارك أمس في حفلة لجمع التبرعات في نادي الغولف التابع له في نيوجيرسي، حيث تفاعل مع نحو ألف شخص، مضيفا أن الرئيس كان يبدو خاملا خلال الفعالية.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" أن مساعدي الرئيس يبحثون إمكانية تنظيم كلمة لترامب إلى الشعب اليوم الجمعة لكن القرار النهائي بشأن الموضوع لم يتخذ بعد.

المصدر: وكالات