السلطات تعتقل 503 أشخاص في منطقة بإثيوبيا خشية أعمال عنف خلال عيد ديني

ذكرت وسائل إعلام أن الشرطة في منطقة أوروميا بإثيوبيا اعتقلت 503 أشخاص بتهمة التخطيط لأعمال عنف خلال عيد سنوي للشكر يحل مطلع الأسبوع، كما ضبطت الشرطة أسلحة نارية وقنابل يدوية.

وقالت محطة فانا التابعة للحكومة اليوم الجمعة إن الشرطة وأجهزة المخابرات أحبطت ما وصفته بأنه مخطط للتحريض على العنف في أديس أبابا ومناطق أخرى من البلاد قبل عيد (أريتشا) الذي يحتفل به شعب الأورومو الذين يشكلون أكبر مجموعة عرقية في البلاد.

ونفذت السلطات تلك الاعتقالات بعد نحو أسبوع من إعلان النائب العام توجيه اتهامات لألفي شخص فيما يتعلق بأعمال عنف دموية تلت اغتيال هاكالو هونديسا، الذي كان فنانا موسيقيا يتمتع بالشعبية من الأورومو، في يونيو.

وشهدت أعمال العنف التي تلت اغتيال الموسيقي مقتل أكثر من 166 شخصا واعتقال نحو تسعة آلاف، من بينهم سياسيون من أوروميا، أكبر أقاليم البلاد من حيث عدد السكان.

وفي العام الماضي مر الاحتفال بعيد أريتشا في أديس أبابا بشكل سلمي وسط إجراءات أمنية مشددة. لكن في 2016 تسبب تدافع نتيجة اشتباك بين الشرطة ومحتجين خلال الاحتفال في العاصمة في مقتل أكثر من 50 شخصا.

المصدر: رويترز