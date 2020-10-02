أذربيجان تعلن عن تعرض صحفيين بينهم أجانب للقصف الأرمني في قره باغ

أعلنت حكومة أذربيجان، اليوم الجمعة، عن تعرض مجموعة من الصحفيين، بينهم أجانب، للقصف من قبل القوات الأرمنية في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين الدولتين.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأذربيجانية، ليلى عبداللهيفا، على حسابها في "تويتر" أن مراسلين محليين وأجانب تعرضوا لهجوم من قبل القوات الأرمنية في قرية غابانلي بمقاطعة تارتار، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك بعد يوم من إصابة أربعة صحفيين، اثنان منهم فرنسان من فريق صحيفة "لوموند"، جراء القصف من قبل أذربيجان في بلدة مارتوني في قره باغ.

المصدر: RT