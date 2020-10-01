إصابة صحفيين فرنسيين جراء القصف الأذري في قره باغ ونجاة آخرين بينهم عرب

أفادت الحكومة الأرمنية بأن صحفيين فرنسيين من فريق صحيفة "لوموند" أصيبا اليوم الخميس جراء القصف من جانب أذربيجان في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

وذكرت الحكومة الأرمنية على حسابها الرسمي في "تويتر" أن الحادث وقع قبل قليل في بلدة مارتوني، مؤكدة أن الصحفيين المصابين يحملان الجنسية الفرنسية وجرى نقلهما إلى المستشفى المحلي، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن حالتهما.

وأشارت الحكومة إلى أن صحفيين آخرين كانوا مع الفرنسيين المصابين لحظة تعرضهما للقصف.

#Azerbaijan/i bombardment has just injured 2 reporters (citizens of the #France) from @lemondefr in #Martuni, #Artsakh. They are being transported to city hospital. There were more journalists in the group. #ArtsakhStrong#StopAzerbaijaniAggression — Government of Armenia (@armgov) October 1, 2020

وأكدت قناة "أرمينيا" إصابة مصورها، أرام غريغوريان، جراء الحادث.

في غضون ذلك، أفادت قناة "دوجد" الروسية بأن نائب رئيس التحرير ومراسلها في قره باغ، دميتري يلوفسكي، كان ضمن مجموعة الصحفيين نفسها لحظة تعرضها للقصف، ونجا واختبأ مع صحفيين آخرين في قبو أحد المنازل المجاورة.

وأوضحت القناة أن هؤلاء الصحفيين وصلوا إلى منطقة مارتوني (في قره باغ) بعدة سيارات بغية توثيق حجم الأضرار الناجمة عن نيران المدفعية الأذربيجانية في الأيام السابقة، وكان بينهم صحفيون لبنانيون وممثلون عن وكالة الصور VII Photo Agency.

وأكد مراسل "دوجد" أن سكانا مدنيين كانوا في وسط المدينة أيضا لحظة تعرض الصحفيين للقصف.

المصدر: RT + وكالات