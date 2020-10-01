بولتون: ترامب قد يسحب الولايات المتحدة من الناتو حال فوزه في الانتخابات

اعتبر المستشار السابق للبيت الأبيض للأمن القومي، جون بولتون، أن الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، قد يعلن انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وصرح بولتون، في حديث لإذاعة "Times Radio Thursday"، الخميس: "لا يمكن القول إننا أقنعناه بأن الناتو يمثل فعلا تحالفا جيدا للغاية، في الحقيقة هو رأى أن ليس بإمكانه تجاوز الخط والدعوة عمليا إلى الانسحاب".

وأضاف بولتون: "في حال إعادة انتخابه، سيتضاءل هذا الحاجز السياسي بشكل ملموس، هذا إن لم يختف تماما".

وأوضح المستشار السابق أنه لن يكون على ترامب، حال فوزه الولاية الرئاسية الثانية، أن يقلق كثيرا من ردود الأفعال السياسية المحتملة داخل الولايات المتحدة، و"لهذا السبب غرائزه وميوله ستتحرر بشكل تام".

وسبق أن وجه ترامب انتقادات كثيرة إلى الناتو واصفا إياه بالتحالف الذي "عفا عليه الزمن"، كما اتهم الدول الأعضاء فيه بعدم دفع حصتها المالية "العادلة".

المصدر: وكالات