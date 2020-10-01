القضاء البريطاني يحدد موعد البت في قرار تسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة

حدد القضاء البريطاني يوم 4 يناير 2021 للبت في قرار تسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، للولايات المتحدة التي تريد محاكمته لنشره مئات آلاف الوثائق السرية.

وقالت القاضية فانيسا باريتسر، بعد قرابة أربعة أسابيع من جلسات الاستماع في المحكمة الجنائية "أولد بيلي" في لندن، إن مؤسس ويكيليكس سيبقى في السجن، بانتظار صدور القرار المتوقع بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر.

من جهتها أفادت ستيلا موريس محامية أسانج، التي أصبحت شريكته: "لا يوجد أي دليل على أن شخصا واحدا عانى جسديا بسبب هذه المنشورات".

وأسانج البالغ 49 عاما ملاحق من القضاء الأمريكي بتهمة التجسّس خصوصا، وبسبب نشره اعتبارا من العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالأنشطة العسكرية والدبلوماسيّة الأمريكية خاصة في العراق وأفغانستان.

وفي حال إدانته يمكن أن يسجن مؤسس ويكيليكس لمدة 175 عاما.

وتتهم الولايات المتحدة أسانج بتعريض مصادر الاستخبارات الأمريكية للخطر، غير أن محاميي أسانج ينددون من جهتهم بعملية "سياسية" مبنية على "أكاذيب".

ويعود إلى القضاء البريطاني أن يقرر ما إذا كان الطلب الأمريكي لتسليم أسانج يحترم عددا من المعايير القانونية، خصوصا من ناحية تحديد ما إذا كان غير متناسب أو غير متوافق مع حقوق الإنسان.

وأوقِف أسانج في أبريل 2019 بعد أن قضى 7 أعوام خلف جدران سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ إليها عقب الإفراج المشروط عنه خشية ترحيله إلى الولايات المتحدة.

ويقبع أسانج حاليا في سجن بيلمارش الشديد الحراسة في لندن، وقد ندد بظروف احتجازه مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب.

المصدر: "أ ف ب"