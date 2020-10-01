لأول مرة.. وزير خارجية إسرائيل يبحث العلاقات الدبلوماسية مع كوسوفو

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية غابي أشكينازي ونظيرته من كوسوفو ميليزا هاراديناي، اتفقا خلاله على بدء إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن الوزيرين اتفقا على إرسال كوسوفو وفدا إلى إسرائيل لإطلاق عملية إقامة العلاقات.

وأضافت أن أشكينازي قدم الشكر لهاراديناي على ما أعلنته حول نوايا كوسوفو فتح سفارة في القدس وتصنيف "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية.

I assured my 🇮🇱 counterpart that 🇽🇰 is dedicated at full capacity to build close cooperation in all fields of common interest, also honouring our great common friend and ally, the United States of America. Confirmed to Mr. Ashkenazi our intention to open an Embassy in Jerusalem. — Meliza Haradinaj (@MelizaHaradinaj) October 1, 2020

من جهتها، كتبت هاراديناي على "تويتر"، اليوم الخميس: "أكدت لنظيري الإسرائيلي التزام كوسوفو بإقامة تعاون وثيق مع إسرائيل في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك... وأكدت للسيد أشكينازي عزمنا فتح السفارة في القدس".

I accepted Mr. Ashkenazi’s invitation to visit Israel, and we jointly agreed to formalise the diplomatic relations between Kosovo and Israel in Jerusalem, as soon as possible, and decided to move forward immediately with a joint working group to materialise this achievement. — Meliza Haradinaj (@MelizaHaradinaj) October 1, 2020

وأضافت أنها قبلت دعوة أشكينازي لزيارة إسرائيل، وأنهما اتفقا على إتمام إقامة العلاقات الرسمية بين كوسوفو وإسرائيل "بأسرع ما يمكن".

يذكر أن إقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله عن صربيا من طرف واحد، وقع اتفاقا حول التجارة مع صربيا بوساطة أمريكية في سبتمبر الماضي. ويشمل الاتفاق إقامة العلاقات بين كوسوفو وإسرائيل. كما أعربت صربيا وكوسوفو عن الرغبة في فتح سفارتين لهما في القدس.

المصدر: RT + جيروزاليم بوست