رئيس وزراء أرمينيا يبحث مع روحاني التصعيد في قره باغ ودور تركيا فيه

بحث رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اليوم الأربعاء هاتفيا مع الرئيس الإيراني حسن روحاني مستجدات الوضع في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين بلاده وأذربيجان.

وذكر مكتب رئيس الحكومة الأرمنية في بيان له، أن باشينيان تطرق في المكالمة إلى آخر التطورات في المنطقة ولفت انتباه الرئيس الإيراني إلى "مشاركة تركيا بشكل مباشر في الأعمال القتالية".

وأضاف البيان إلى أن باشينيان قدم خلال الاتصال تفاصيل متعلقة بتدخل تركيا في النزاع (وهذا ما تنفيه أنقرة).

من جانبه، أعرب روحاني، حسب البيان الأرمني، عن قلقه إزاء التوترات القائمة وتواصل العمليات القتالية في قره باغ بين الدولتين المجاورتين لإيران.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية أن روحاني أشار في الاتصال إلى أنه لا حل عسكريا للنزاع في قره باغ، محذرا من أن المنطقة لن تتحمل حربا جديدة ومزيدا من عدم الاستقرار.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن النزاع العسكري سيزيد الأوضاع تعقيدا بين أرمينيا وأذربيجان، داعيا الجانبين إلى ضبط النفس وحل الخلاف ضمن إطار القانون الدولي.

وأكد روحاني أن أي تدخل أجنبي في النزاع لن يحل الخلاف بل سيطيل أمد الصراع وسيزيده تعقيدا، معربا عن أمل طهران في الوقف الفوري لإطلاق النار وحل قضايا المنطقة بالطرق السياسية وفقا للمقررات الدولية.

وأبدى الرئيس الإيراني مجددا استعداد بلاده للاضطلاع بدور بناء في تسوية الخلاف بين جارتيها أرمينيا وأذربيجان.

المصدر: RT + وكالات