اليونان تطرح مبادرة لتسوية نزاع قره باغ وتحذر تركيا من تصعيد التوتر

دعت اليونان إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ضمن إطار مبادرة جديدة تهدف إلى تسوية النزاع بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

وذكرت الخارجية اليونانية في بيان نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي أن وزير الخارجية، نيكوس ديندياس، بعث برسالة إلى حكومة ألبانيا التي تترأس الآن منظمة الأمن والتعاون وطالبها بعقد اجتماع طارئ لمجلس المنظمة الدائم لبحث تصعيد التوتر في قره باغ فورا.

وأوضح البيان أن المبادرة اليونانية تهدف إلى إجراء مناقشات بمشاركة طرفي النزاع، داخل منظمة الأمن والتعاون، بهدف دراسة كافة السبل المتاحة لخفض التوتر، مشيرا إلى أن الهدف المنشود هو استئناف المفاوضات بشأن تسوية الخلاف داخل مجموعة مينسك الخاصة بقره باغ التابعة للمنظمة.

وأعرب الجانب اليوناني في البيان عن قناعته بأنه لا يمكن حل النزاع إلا بالطرق السلمية، مضيفا: "اليونان تعارض أي تدخل خارجي من قبل دولة ثالثة يزيد من حدة التوتر. في هذا السياق، يتعين على تركيا الامتناع عن أي خطوات وتصريحات تأتي في هذا الاتجاه".

وحذرت أثينا من أن تصعيد النزاع في قره باغ يؤثر بشكل ملموس على استقرار المنطقة بأكملها، مشيرة إلى أن ديندياس أكد ذلك خلال لقائه الأخير مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وأكدت الوزارة أن ديندياس لا يزال متمسكا بخططه لزيارة يريفان، مضيفة أن وزير الخارجية اليوناني أبدى في اتصاله الأخير مع وزير الخارجية الأرمني زغراب مناتساكانيان استعداد أثينا للإسهام في مساعي خفض التوتر في المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: RT