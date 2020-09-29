أنقرة تنفي إسقاط طائراتها مقاتلة أرمنية

نفت أنقرة اليوم الثلاثاء أن تكون إحدى المقاتلات التركية قد أسقطت مقاتلة أرمنية وسط احتدام القتال في إقليم قره باغ.

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وتعقيبا على إعلان يريفان عن إسقط مقاتلة "إف-16" تركية مقاتلة "سو-25" أرمنية، قال مدير دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألتون في تصريح لوكالة "بلومبرغ" إن هذه المزاعم "منافية للحقيقة تماما".

وذكرت الوكالة أن الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين أيضا فند هذا الادعاء.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين تركيين اثنين نفيهما زعم أرمينيا إسقاط طائرة "إف-16" تركية طائرة حربية أرمينية.

من جانبها، نفت وزارة الدفاع في أذربيجان إسقاط طائرة "إف-16" تابعة لتركيا طائرة أرمنية "سو-25" فوق أراضي أرمينيا اليوم الثلاثاء، واصفة هذه المزاعم التي يروجها الجانب الأرمني "بالكاذبة وخيالا جديدا لآلة الدعاية الحربية الأرمنية".

المصدر: وكالات