 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية: موقف تركيا النشط في نزاع قره باغ كان متوقعا

أنقرة تنفي إسقاط طائراتها مقاتلة أرمنية

أخبار العالم

أنقرة تنفي إسقاط طائراتها مقاتلة أرمنية
Globallookpress
الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/otz4

نفت أنقرة اليوم الثلاثاء أن تكون إحدى المقاتلات التركية قد أسقطت مقاتلة أرمنية وسط احتدام القتال في إقليم قره باغ.

إقرأ المزيد
الدفاع الأرمنية: طائرة
الدفاع الأرمنية: طائرة "إف-16" تركية تسقط "سو-25" أرمنية ومقتل طيارها

وتعقيبا على إعلان يريفان عن إسقط مقاتلة "إف-16" تركية مقاتلة "سو-25" أرمنية، قال مدير دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألتون في تصريح لوكالة "بلومبرغ" إن هذه المزاعم "منافية للحقيقة تماما".

وذكرت الوكالة أن الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين أيضا فند هذا الادعاء.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين تركيين اثنين نفيهما زعم أرمينيا إسقاط طائرة "إف-16" تركية طائرة حربية أرمينية.

من جانبها، نفت وزارة الدفاع في أذربيجان إسقاط طائرة "إف-16" تابعة لتركيا طائرة أرمنية "سو-25" فوق أراضي أرمينيا اليوم الثلاثاء، واصفة هذه المزاعم التي يروجها الجانب الأرمني "بالكاذبة وخيالا جديدا لآلة الدعاية الحربية الأرمنية".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا