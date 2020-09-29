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الدفاع الأرمنية: طائرة "إف-16" تركية تسقط "سو-25" أرمنية ومقتل طيارها

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الدفاع الأرمنية: طائرة
Reuters Murad Sezer
مقاتلة "إف-16" تركية (صورة أرشيفية)
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أفادت وزارة الدفاع الأرمنية اليوم الثلاثاء بأن مقاتلة "إف-16" تركية أسقطت طائرة "سو-25" أرمنية، مضيفة أن طيارها لقي مصرعه في الحادث.

وأضافت الدفاع الأرمنية أن المقاتلة التركية أقلعت من مطار غانجا في أراضي أذربيجان، وكانت تقدم إسنادا جويا لضربات الجيش الأذربيجاني لمواقع أرمنية بالقرب من مدينة فاردينس.

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وأوضحت إن "إف-16" التركية أسقطت الطائرة الأرمنية في أجواء أرمينيا.

وقال سفير أرمينيا لدى موسكو فاردان توغانيان إنه بعد تدمير مقاتلة تركية لطائرة أرمنية، قد تتوجه يريفان لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، مضيفا أن هذا الموضوع قيد البحث. وأشار السفير إلى أن بلاده تستعد لإصدار بيان بشأن حادث إسقاط الطائرة.

المصدر: وكالات

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