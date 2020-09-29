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أرمينيا تتهم تركيا بشن "عدوان مباشر" عليها

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أرمينيا تتهم تركيا بشن
Reuters ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE
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اتهمت وزارة الدفاع الأرمنية اليوم الثلاثاء، تركيا بتنفيذ عدوان "مباشر" على أرمينيا.

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أنقرة تعلن استعدادها لتقديم دعم عسكري مباشر لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا في قره باغ
أنقرة تعلن استعدادها لتقديم دعم عسكري مباشر لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا في قره باغ

وكتب ممثل وزارة الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفانيسان عبر "فيسبوك": "تركيا تنفذ عدوانا مباشر على أرمينيا".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الأرمني زغراب مناتساكانيان إن الهجوم على مدينة فاردينيس الأرمنية نفذته طائرة مسيرة تركية.

جاء الاتهام الأرمني بعد أن أعلن وزيرالخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم أن بلاده مستعدة لتقديم دعم عسكري لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا في إقليم قره باغ.

وكان مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أمس أن بلاده لا ترى في الوقت الحالي أي ضرورة ملحة لإرسال قواتها إلى جبهات قره باغ، فيما أعلنت الأمم المتحدة أنه ليس بوسعها تأكيد أو نفي المعلومات حول تدخل تركيا في النزاع الحالي حول قره باغ.

المصدر: وكالات

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