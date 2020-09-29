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القوات الأرمنية تهدد باستخدام أسلحة ذات تدمير واسع النطاق في الحرب ضد أذربيجان

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القوات الأرمنية تهدد باستخدام أسلحة ذات تدمير واسع النطاق في الحرب ضد أذربيجان
Reuters ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE
قصف أرمني لقوات أذربيجانية في قره باغ
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قالت وزارة الدفاع الأرمنية إن قواتها مضطرة لاستخدام أسلحة ذات تدمير واسع النطاق في الحرب ضد أذربيجان في قره باغ.

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وقالت شوشان ستيبانيان، السكرتيرة الصحفية للوزارة: "وزارة الدفاع تحذر من أن القوات المسلحة الأرمنية مضطرة لاستخدام وسائل تدمير ومعدات عسكرية ذات تأثير ناري واسع النطاق للقضاء على القوات والمعدات العسكرية على مساحات شاسعة".

وأوضحت المسؤولة أن هذا الأمر يرجع إلى حقيقة أن القوات الأذربيجانية تستخدم أنظمة راجمات صواريخ ثقيلة ومدفعية من العيار الثقيل وقاذفات صواريخ "سميرتش"، مما "يغير منطق وحجم الأعمال القتالية ويأخذها إلى مستوى جديد."

وأمس لم يستبعد ممثل وزارة الدفاع الأرمنية أرتسرون هوفهانيسيان، استخدام الجانب الأرمني كل الأسلحة الموجودة في ترسانته، بما فيها أنظمة صواريخ "إسكندر" والطائرات الهجومية، إذا "اقتضت الضرورة وتوافق ذلك مع منطق إدارة الأعمال القتالية".

المصدر: وكالات

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