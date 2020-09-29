"رويترز" تكشف إحصاءها الخاص بوفيات كورونا

قالت "رويترز" إن إحصاءها كشف أن الوفيات الناجمة عن عدوى كورونا في مختلف أرجاء العالم، تجاوزت حاجز المليون، مع تزايد أعداد الوفيات وتسارع الإصابات في عدد من الدول.

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وأفادت الوكالة بأن عدد الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا تضاعف من نصف مليون في ثلاثة أشهر فقط، وتصدرت الولايات المتحدة والبرازيل والهند، قائمة الوفيات.

ويموت وفقا لحسابات "رويترز"، ما يزيد عن 5400 حول العالم كل 24 ساعة، وذلك بناء على متوسط الوفيات حتى الآن.

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك، يعادل نحو 226 وفاة في الساعة أو وفاة كل 16 ثانية، مشيرة على سبيل المثال إلى أنه خلال مشاهدة مباراة كرة قدم مدتها 90 دقيقة، يموت 340 في المتوسط.

وتمثل الوفيات في الولايات المتحدة والبرازيل والهند حوالي 45 بالمئة من جميع الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" على مستوى العالم، في حين تمثل منطقة أمريكا اللاتينية وحدها ما يزيد على ثلث الوفيات.

المصدر: رويترز