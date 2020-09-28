ترامب ردا على "نيويورك تايمز": دفعت ضرائب بملايين الدولارات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه دفع ملايين الدولارات ضرائب ويملك أصولا أكثر من الديون، وأنه لم يقدم أدلة أو يتعهد بنشر أي بيانات مالية قبل الانتخابات.

وكتب ترامب تغريدة على "تويتر" ردا على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، أفاد بأنه "لم يدفع سوى 750 دولارا من ضرائب الدخل الاتحادية في عامي 2016 و2017، بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد مشروعاته التجارية خسائر فادحة".

وقال: "لقد دفعت ملايين كثيرة من الدولارات ضرائب لكنني كنت مثل أي أحد، مستحقا لإعفاءات ضريبية.. لدي ديون ضئيلة للغاية مقارنة بقيمة الأصول".

وأضاف: "لدي أصول استثنائية".

.....Financial Statements, from the time I announced I was going to run for President, showing all properties, assets and debts. It is a very IMPRESSIVE Statement, and also shows that I am the only President on record to give up my yearly $400,000 plus Presidential Salary! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2020

ونشرت "نيويورك تايمز" في مقالة لها، أن "ديون ترامب بلغت مئات الملايين من الدولارات وسط خسائر مزمنة لأعماله يستخدمها لتجنب دفع الضرائب"، وأنها "حصلت على بيانات الإقرارات الضريبية التي تغطي أكثر من 20 عاما لترامب والشركات داخل مؤسسته التجارية".

من جهتها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن "ما ورد عن ديون ترامب يثير أسئلة متعلقة بالأمن القومي، لأن المواطنين يستحقون أن يعرفوا لمن يدينون المال".

وأضافت: "هذا بالنسبة لي سؤال يتعلق بالأمن القومي".

المصدر: "رويترز"