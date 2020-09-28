الاتحاد الأوروبي يستبعد فرض عقوبات على تركيا حاليا

استبعد بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اتخاذ الاتحاد تدابير عقابية تجاه تركيا في الظرف الحالي.

وقال، مستبقا بيومين انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي التي ستتناول العلاقات مع تركيا، إن الوقت ما زال مبكرا لاتباع نهج العقوبات. وأوضح بيتر ستانو أن الاتحاد الأوروبي ما زال متمسكا بخيار الحوار بين أنقرة وأثينا لحل خلافاتهما وخفض التصعيد. لكن في حال "لم يحدث ذلك، يعود لزعماء الدول رؤية كيفية التقدم في التعامل مع تركيا".

واعتبرت المفوضية الأوروبية مواقف خبراء، تستند بروكسل إلى استشاراتهم في اتخاذ قراراتها بهذا الشأن، مجرد "آراء شخصية" غير ملزمة للاتحاد الأوروبي.

وجاءت توضيحاتها إثر صدور تصريحات متضاربة من خبراء بشأن الخلافات القائمة حول غاز شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان أضفت بعض الغموض والتساؤلات على الموقف الأوروبي منها. وألحت بروكسل على ضرورة العودة إلى المصالح الرسمية للمؤسسات الأوروبية لمعرفة مواقفها.

في يومي 1 و2 أكتوبر، يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي لبحث التطورات في شرق البحر المتوسط وتحديد سبل التعاطي المشترك فيما بينهم مع تركيا.

المصدر: وكالة آكي الإيطالية للأنباء.