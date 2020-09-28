كارداشيان تلتحق بجبهة أرمينيا ضد أذربيجان

عبرت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان عن دعمها لأرمينيا على خلفية اشتباكات حدودية مع أذربيجان حول إقليم قره باغ.

وكتبت كارداشيان عبر "تويتر" أمس الأحد: "الأرمن في أرستاخ تعرضوا لهجوم. نصلي لأجل الرجال والنساء الشجعان الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية أرتساخ وأرمينيا. أرمينيا ضحية حملة تضليل وهذه ليست "اشتباكات".

استخدمت كارداشيان كلمة أرتساخ وهي اسم تاريخي أرمني لإقليم قره باغ، ومعناها "غابة آر"، و"آر" هو "إله الشمس" عند الأرمن القدماء.

Armenia has been the victim of unprovoked attacks by Azerbaijan & the predictable disinformation campaign that accompanies them. Azerbaijan is blocking social media except for war propaganda. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 27, 2020

وشددت كارداشيان على ضرورة إرسال مراقبين دوليين إلى المنطقة المتنازع عليها، واستخدام المجتمع الدولي الوسائل الدبلوماسية لمنع المزيد من التصعيد.

كما دعت كارداشيان واشنطن إلى إيقاف المساعدات العسكرية لأذربيجان، وحذرت تركيا من إرسال أسلحة ومقاتلين لدعم القوات الأذربيجانية.

واندلعت الأعمال القتالية بين أذربيجان وأرمينيا أمس الأحد، مما أسفر عن سقوط ضحايا عسكريين ومدنيين من الجانبين في ما يبدو أنه أخطر تصعيد عسكري بينهما منذ إبرام الهدنة عام 1994.

المصدر: وكالات