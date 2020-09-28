سفير أرمينيا في موسكو يدعو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتدخل في قره باغ

قال السفير الأرمني في روسيا فاردان توجانيان، إن الوضع حول قره باغ يتطلب تدخلا سريعا من قبل الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضاف السفير القول، إن "مسألة عقد (اجتماع) عاجل من اختصاص وصلاحية مجموعة مينسك .. لكن الوضع واضح ويتطلب تدخلا سريعا من الرؤساء المشاركين، وأن تتوقف تركيا عن التدخل العدواني في شؤون المنطقة".

وأشار السفير، إلى أنه بعد تفاقم الوضع في الصيف والتصعيد الحالي في قره باغ، تبلورت حقائق جيوسياسية جديدة في منطقة القوقاز الجنوبي.

وقال توجانيان: "هذه الحقائق، تتلخص في أن هناك طرفا ثالثا يعمل اليوم في مسرح العمليات العسكرية في جنوب القوقاز - تركيا، ومن جانب الناتو، الذي يشارك بنشاط إلى جانب أذربيجان عن طريق وجود مستشارين عسكريين وعن طريق تزويدها بالأسلحة، وما إلى ذلك".

المصدر: نوفوستي